В Украине повысят прожиточный минимум [ Редактировать ]
С 1 июля 2021 года прожиточный минимум в Украине повысят. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты, в частности, размер минимальной пенсии. Соответствующие нормы содержатся в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год.
Согласно закону, минимум вырастет на 105 гривен (на 4,8%) - с 2189 гривен до 2294 гривен. Это первое повышение в этом году. Второе повышение запланировано на 1 декабря - на 99 гривен (на 4,3%) - с 2294 гривен до 2393 гривен.
Всего же за год прожиточный минимум вырастет на 9,3% (на 204 гривны) при запланированной инфляции на уровне 7,3%.
Законом о госбюджете установлен прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2021 года - 2189 гривен, с 1 июля - 2294 гривны, с 1 декабря - 2393 гривны, а для основных социальных и демографических групп населения:
- детей в возрасте до 6 лет: с 1 января - 1921 гривна, с 1 июля - 2013 гривен, с 1 декабря - 2100 гривен;
- детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января - 2395 гривен, с 1 июля - 2510 гривен, с 1 декабря - 2618 гривен;
- трудоспособных лиц: с 1 января - 2270 гривен, с 1 июля - 2379 гривен, с 1 декабря - 2481 гривна;
- трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи: с 1 января - 2102 гривны;
- трудоспособных лиц, который применяется для определения должностных окладов работникам других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами: с 1 января - 2102 гривны;
- трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры: с 1 января - 1600 гривен;
- лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) с 1 января - 1769 гривен, с 1 июля - 1854 гривны, с 1 декабря - 1934 гривны.
Ранее мы писали о том, что в Украине хотят отвязать выплаты от прожиточного минимума.
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