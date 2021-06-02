В среду, 2 июня, парламент Украины принял за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения.

"За" проголосовало 253 народных депутата.

Глава комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова, представляя законопроект, заявила:

У нас в комитете рассматривались 15 законопроектов, касающиеся прожиточного минимума. Хочу также заметить, что правительство Гончарука тоже внесло законопроект №2720, который и объединился в законопроекте, который мы сейчас рассматриваем, и стал его частью. Законопроект №2720 отвязывал прожиточный минимум от кучи величин в нашем законодательстве.

По ее словам, законопроект состоит из четырех частей.

Первое - это отвязка прожиточного минимума, второе - методология, третье - каким образом будет определяться зарплата, если мы отвяжем прожиточный минимум от кратности зарплат. И четвертое - это трансформация, как мы должны наконец достичь того прожиточного минимума, который реально должен быть в Украине.

Так, в Раде предлагают прожиточный минимум устанавливать в процентном соотношении к среднемесячной заработной плате в стране за год, который предшествует году формирования государственного бюджета на следующий год. При этом следует учитывать инфляцию.

Документом предлагают следующее процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной заработной платы (не менее):

в 2021 году – 40%;

в 2022 году – 41%;

в 2023 году - 42%;

в 2024 году - 43%;

в 2025 году - 44%;

в 2026 году - 45%;

в 2027 году - 46%;

в 2028 году - 47%;

в 2029 году - 48%;

в 2030 году - 49%;

в 2031 году - 50%.

Социальную помощь малообеспеченным гражданам предлагают считать, опираясь на прожиточный минимум, который ежегодно устанавливается законом о госбюджете.

Ранее мы писали о том, кто в Украине получает самую большую и самую маленькую среднюю зарплату. Также мы писали о том, что украинцам будут компенсировать часть доходов в связи с нарушением сроков их выплаты.

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