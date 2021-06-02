Прожиточный минимум: какие изменения готовят для украинцев [ Редактировать ]
Источник: Unsplash
В среду, 2 июня, парламент Украины принял за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения.
"За" проголосовало 253 народных депутата.
Глава комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова, представляя законопроект, заявила:
У нас в комитете рассматривались 15 законопроектов, касающиеся прожиточного минимума. Хочу также заметить, что правительство Гончарука тоже внесло законопроект №2720, который и объединился в законопроекте, который мы сейчас рассматриваем, и стал его частью. Законопроект №2720 отвязывал прожиточный минимум от кучи величин в нашем законодательстве.
По ее словам, законопроект состоит из четырех частей.
Первое - это отвязка прожиточного минимума, второе - методология, третье - каким образом будет определяться зарплата, если мы отвяжем прожиточный минимум от кратности зарплат. И четвертое - это трансформация, как мы должны наконец достичь того прожиточного минимума, который реально должен быть в Украине.
Так, в Раде предлагают прожиточный минимум устанавливать в процентном соотношении к среднемесячной заработной плате в стране за год, который предшествует году формирования государственного бюджета на следующий год. При этом следует учитывать инфляцию.
Документом предлагают следующее процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной заработной платы (не менее):
- в 2021 году – 40%;
- в 2022 году – 41%;
- в 2023 году - 42%;
- в 2024 году - 43%;
- в 2025 году - 44%;
- в 2026 году - 45%;
- в 2027 году - 46%;
- в 2028 году - 47%;
- в 2029 году - 48%;
- в 2030 году - 49%;
- в 2031 году - 50%.
Социальную помощь малообеспеченным гражданам предлагают считать, опираясь на прожиточный минимум, который ежегодно устанавливается законом о госбюджете.
Ранее мы писали о том, кто в Украине получает самую большую и самую маленькую среднюю зарплату. Также мы писали о том, что украинцам будут компенсировать часть доходов в связи с нарушением сроков их выплаты.
Ранее Шмыгаль заявил, что бюджету-2021 грозит пересмотр. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
С 1 июня украинским пенсионерам пересчитают пенсии
У вівторок, 1 червня, під час політної передачі "Акцент" на телеканалі НТН депутат Верховної Ради від "Батькивщини" Вадим Івченко розповів про Бюро економічної безпеки, яке запрацює 25 вересня
Олександр Ковальчук розповів про ресурсний законопроект, який дасть змогу принести до бюджету до 60 млрд грн
Во вторник, 1 июня, тренерский штаб сборной Украины огласил заявку на чемпионат Европы
Во вторник, 1 июня, аналитический центр DiXi Group рассчитал несколько сценариев подорожания электроэнергии для населения в Украине