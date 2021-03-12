В пятницу, 12 марта, глава Минсоцполитики Марина Лазебная заявила о надежде, что законопроект, которым отвяжут социальные выплаты от уровня прожиточного минимума, примут в ближайшее время. Об этом она сказала в эфире одного из украинских телеканалов.

По ее словам, это позволит увеличить уровень минимальной пенсии до 3500 гривен.

Сейчас в прожиточного минимума "подвязано" более 150 социальных выплат: штрафов, сборов, надбавок и тому подобное. По словам Лазебной, если эти соцвыплаты отделить от размера прожиточного минимума, уровень минимальной пенсии для неработающих граждан в возрасте 70 лет с полным стажем 30-35 лет вырастет до 3500 гривен.

По мнению министра, оставить привязку к прожиточному минимуму стоит для пенсии, минимальной заработной платы, пособий по инвалидности, пособия детям-сиротам и тому подобное. По расчетам Минсоцполитики, прожиточный минимум должен составлять 4500 грн. Сейчас он составляет 2198 грн.

Лазебная отметила, что это разделение предусмотрено законопроектом 5045, который уже зарегистрирован в Верховной Раде, и на принятие которого ведомство ожидает в ближайшее время.

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