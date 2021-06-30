Перламутрові хмари з'явилися в Антарктиді, - про це повідомили полярники з української станції "Академік Вернадський".

Розповідають: таке явище доволі рідкісне. Побачити барвисте небо можна переважно взимку, коли температура опускається до аномального рівня - "мінус" 85 градусів за Цельсієм.

Перламутрові хмари складаються з тонких кристаликів криги, тому вдень їх не видно. А от під час заходу сонця небо набуває особливих відтінків.