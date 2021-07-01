"Часы - это не актуально. Полезнее потратиться на дорогой смартфон". Кто так считает, тот заблуждается. Тому подтверждение - процветание часовой индустрии. Наличие хороших часов - это не только обладание точным прибором, но и демонстрация аксессуара, а значит статуса обладателя.

Традиционно лучшие часы производятся в Швейцарии. Секрет успеха этих изделий в качестве механизмов. Несколько десятков лет назад швейцарские часы отличала лишь точность хода, теперь это не главное качество. Хронометры работают под водой, имеют автоподзавод, безель - таймер, подсветку циферблата, много других полезных функций.

Стоимость зависит от:

• типа механизма.

Кварцевые - работают на батарейках, не требуют подзаводки, но стоят дешевле, так как сборка автоматизирована.

Механические - допускают погрешность в точности, требуют заводки, но стоят дороже из-за ручной сборки.

• материала корпуса.

Экземпляры из стали и титана дешевле, чем из разных видов золота, платины или керамики.

• украшения.

Цвет циферблата, использование драгоценных камней, бриллиантов черного цвета влияют на стоимость.

• наличия браслета или ремешка.

Некоторые ремешки выполнены из кожи экзотических животных, поэтому стоят дороже, чем металлические браслеты.

Женские наручные часы ничем не уступают мужским, а по дизайну, богатству оформления даже превосходят. Форма корпуса для дам более мягкая, округлая, размер меньше, чем у мужских. По этой причине они не так сильно "нафаршированы" функциями. Для женщин - это скорее стильная штучка, чем средство для измерения времени. Идея использовать часы как украшение предоставила просторное поле деятельности как для мастеров часовых дел, так и для дизайнеров.

На сайте можно посмотреть подробную информацию по функционалу понравившегося экземпляра, его устройству и исполнению. Это поможет определиться, сделать достойный выбор.

Самая востребованная коллекция - OMEGA. Покупатели ценят ее за надежность, долговечность, разнообразие дизайна, оптимальное соотношение стоимости и качества. OMEGA для женщин состоит из 15 серий. В каждой серии до нескольких десятков моделей на все потребности: классические Constellation, спортивные Speedmaster и Seamaster, оригинальные Ladymatic…

Несмотря на огромный ассортимент, появляются все новые модели. Только в июне 2019 года были представлены ограниченные серии:

• стильные Monaco 1969-1979 как дань моде 70-х,

• Senator Chronometer Tourbillon с обзорным механизмом,

• эксклюзивные Chinese Dragon, для работы над которыми потребовался микроскоп,

• Carrera Indy 500 Special Edition и Formula 1 Indy 500 Special Editioт как символ хронометрирования спортивных событий,

• Jaquet Droz - шедевр часовой индустрии и ювелирного искусства,

• готовятся к выпуску Centigraphe и Automatique Rserve в корпусах из платины, розового золота.

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Респектабельные часы непременно нужно иметь в своем гардеробе для повышения самооценки, создания имиджа успешности, стремления к высокому уровню жизни.

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