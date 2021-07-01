В Международном аэропорту Борисполь задерживают вылет рейсов в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба украинского аэропорта, передает liga.net.

Как сообщили представители авиакомпании, рейсы перенесены из-за отсутствия разрешения со стороны Турции.

По состоянию на 8:20 задерживают такие рейсы:

PS 6237 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 02:00 вылет перенесен на 14:00,

PS 6233 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 03:00 вылет перенесен на 17:30,

PS 5333 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 11:40 вылет перенесен на 18:20,

PS 5331 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 05:00 вылет перенесен на 11:00,

QU 4407 Киев-Анталия а / к "Azur Air Ukraine" с 12:30 вылет перенесен 17:40.

Пассажиров указанных рейсов просят ориентироваться на официальную информацию от представителей авиакомпаний и отслеживать время вылета на онлайн табло на сайте аэропорта.

Ранее сообщалось, что еще семь европейских стран закрыли небо для Беларуси.