В Литве ошеломили принятым решением по карантину [ Редактировать ]
На территории Литвы приняли решение отменить все существующее карантинные ограничения, связанные с коронавирусом. Столь серьезное решение решили принять в связи с тем, что в стране резко улучшилась эпидемическая обстановка.
Согласно новому постановлению правительства, теперь не нужно будет носить защитные маски на улицах и во время занятий спортом, при этом обязательное ношение средств индивидуальной защиты остается в закрытых помещениях, в частности общественном транспорте, торговых центрах и офисах.
Отмечается, что посетители заведений общественного питания могут выбирать себе место как на открытой террасе, так и внутри. Также без каких-либо ограничений можно посещать любые места для развлечений. Известно, что во время занятий с детьми в помещении может находиться не больше 30 детей - это касается и детских лагерей.
Читайте также, специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 заявил, что появление новых вариантов коронавируса и в дальнейшем будет оставаться проблемой, поэтому призвал сохранять некоторые меры в отношении коронавируса.
Кроме того, после недавно отмененного комендантского часа, Франция приняла решение начать финальный и четвертый этап ослабления карантина. В случае скопления людей больше 1000 человек, посетителям спортивных мероприятий, концертов или фестивалей придется иметь при себе отрицательный тест на COVID-19.
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