После недавно отмененного комендантского часа, Франция приняла решение начать финальный и четвертый этап ослабления карантина. Последний шаг приведет к снятию ограничений для всех заведений. Об этом пишет Euractiv.

Начиная со среды, во Франции разрешили посещать без каких-либо ограничений:

рестораны;

бары;

кинотеатры;

магазины;

музеи;

отели;

библиотеки;

церкви;

тренажерные залы;

органы государственного управления;

В частности, уже с 9 июля ночные клубы также вернутся к привычному рабочему графику.

Впрочем, в случае скопления людей больше 1000 человек, посетителям спортивных мероприятий, концертов или фестивалей придется иметь при себе отрицательный тест на COVID-19, документы, подтверждающие выздоровление, или же вакцинацию.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ обнародовали рекомендации по защите от коронавируса "Дельта". Также мы писали о том, что темпы вакцинации в Украине резко выросли.

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