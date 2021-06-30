Франция выходит из карантина [ Редактировать ]
После недавно отмененного комендантского часа, Франция приняла решение начать финальный и четвертый этап ослабления карантина. Последний шаг приведет к снятию ограничений для всех заведений. Об этом пишет Euractiv.
Начиная со среды, во Франции разрешили посещать без каких-либо ограничений:
- рестораны;
- бары;
- кинотеатры;
- магазины;
- музеи;
- отели;
- библиотеки;
- церкви;
- тренажерные залы;
- органы государственного управления;
В частности, уже с 9 июля ночные клубы также вернутся к привычному рабочему графику.
Впрочем, в случае скопления людей больше 1000 человек, посетителям спортивных мероприятий, концертов или фестивалей придется иметь при себе отрицательный тест на COVID-19, документы, подтверждающие выздоровление, или же вакцинацию.
Ранее сообщалось, что в ВОЗ обнародовали рекомендации по защите от коронавируса "Дельта". Также мы писали о том, что темпы вакцинации в Украине резко выросли.
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