На Донбассе появится свой Нью-Йорк [ Редактировать ]
Верховная Рада переименовала поселок городского типа Новгородское (Донецкая область) в Нью-Йорк. Народные депутаты одобрили проект постановления №5081.
За переименование проголосовал 301 парламентарий.
"Переименовать поселок городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области на поселок городского типа Нью-Йорк", - сказано в документе.
Отметим, поселок носил название Нью-Йорк до 1951 года, пока не был переименован в Новгородское.
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