От Антарктиды откололся айсберг размером с Нью-Йорк (видео) [ Редактировать ]
От Антарктиды откололся айсберг площадью 1 270 квадратных километров. Это равно площади американского города Нью-Йорк. Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского космического агентства.
Сообщается, что айсберг откололся в конце февраля. Радиолокационные изображения, сделанные миссией Copernicus Sentinel-1, показывают, как он откалывается и быстро удаляется от шельфового ледника Брант.
По словам представителя Европейского космического агентства Марка Дринкуотера, откол айсберга ожидался и прогнозировался еще несколько недель назад.
Breaking free!— ESA EarthObservation (@ESA_EO) March 2, 2021
As this animation created with @CopernicusEU #Sentinel1 images shows, a 1270 sq km iceberg broke off from the northern section of Antarctica’s Brunt Ice Shelf on Friday 26th February. This calving event was forecasted a few weeks ago.
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"В течение следующих месяцев айсберг может отнести быстрым юго-западным прибрежным течением, после чего он сядет на мель или нанесет дополнительный ущерб, столкнувшись с южным шельфовым ледником", - отметил он.
На сегодня айсберг неофициально называют А-74. Он не представляет угрозы для беспилотной исследовательской станции Британской антарктической службы, которую в 2017 году перенесли в более безопасное место.
Ранее сообщалось, что в Антарктиде откололся огромный айсберг.
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