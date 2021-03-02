От Антарктиды откололся айсберг площадью 1 270 квадратных километров. Это равно площади американского города Нью-Йорк. Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского космического агентства.

Сообщается, что айсберг откололся в конце февраля. Радиолокационные изображения, сделанные миссией Copernicus Sentinel-1, показывают, как он откалывается и быстро удаляется от шельфового ледника Брант.

По словам представителя Европейского космического агентства Марка Дринкуотера, откол айсберга ожидался и прогнозировался еще несколько недель назад.

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As this animation created with @CopernicusEU #Sentinel1 images shows, a 1270 sq km iceberg broke off from the northern section of Antarctica’s Brunt Ice Shelf on Friday 26th February. This calving event was forecasted a few weeks ago.

➡️https://t.co/zsNbVXZV38 pic.twitter.com/neQbQSgU1f — ESA EarthObservation (@ESA_EO) March 2, 2021

"В течение следующих месяцев айсберг может отнести быстрым юго-западным прибрежным течением, после чего он сядет на мель или нанесет дополнительный ущерб, столкнувшись с южным шельфовым ледником", - отметил он.

На сегодня айсберг неофициально называют А-74. Он не представляет угрозы для беспилотной исследовательской станции Британской антарктической службы, которую в 2017 году перенесли в более безопасное место.

Ранее сообщалось, что в Антарктиде откололся огромный айсберг.

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