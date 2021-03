От Антарктиды откололся айсберг площадью 1 270 квадратных километров. Это равно площади американского города Нью-Йорк. Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского космического агентства.

Сообщается, что айсберг откололся в конце февраля. Радиолокационные изображения, сделанные миссией Copernicus Sentinel-1, показывают, как он откалывается и быстро удаляется от шельфового ледника Брант.

По словам представителя Европейского космического агентства Марка Дринкуотера, откол айсберга ожидался и прогнозировался еще несколько недель назад.

Breaking free!



As this animation created with @CopernicusEU #Sentinel1 images shows, a 1270 sq km iceberg broke off from the northern section of Antarctica’s Brunt Ice Shelf on Friday 26th February. This calving event was forecasted a few weeks ago.

➡️https://t.co/zsNbVXZV38 pic.twitter.com/neQbQSgU1f