Усі рейси з "Борисполя" до Туреччини вже вирушають вчасно. А от напередодні в аеропорту Борисполя панував безлад. Щонайменше 5 літаків не змогли вчасно вилетіти до Анталії. Пасажири нервували. В авіакомпаніях пояснили це через відсутність дозволів з боку Туреччини. Мовляв, великий наплив туристів.

Відпустка, яка почалася з випробування. Про те, що в Борисполі доведеться годинами чекати на рейс до Туреччини, Оксана навіть подумати не могла.

Оксана Морозова, пасажирка:

Просто приехали, посмотрели на табло - здравствуйте, 17:40 конец. То есть, я не могу сказать, что были какие-то уведомления, мы вот еще подумали: возможно, есть какая-то возможность на сегодняшний день подписаться, чтобы приходили какие-то уведомления - нет, к сожалению так не работает.

Жінка разом з друзями мала вилетіти о першій по полудню. Проте рейс затримали майже на сім годин. З яких причин - ані в турагенстві, ані в авіакомпанії не пояснили.

Марія Думанська, пасажирка:

Из новостей узнали о том, что линии перегружены, потому что россиянам открыли вот сегодня тоже доступ - первого июля, так как раньше у них были санкции, насколько я понимаю, и их не пускали туда.

До Анталії затримали щонайменше п'ять рейсів. Представники авіакомпаній пояснили - все через відсутність дозволів з боку Туреччини. Мовляв, напрямок перевантажений, і обробляти запити просто не встигають. Тож усіх пасажирів попросили не залишати летовище та стежити за табло.

Оксана Шостак, пасажирка:

Мы говорим: скажите, нам уезжать вообще, они говорят - нет. Мы уже день потеряли.

Тетяна, пасажирка:

Мой лично менеджер меня предупредила, что рейс "Кьювай 4411" переносится на 18-00 и попросила заранее за два-три часа быть в аэропорту. Ну вот, я прилетела, как бы я уже осведомлена, у меня претензий никаких нет.

Деякі пасажири скаржаться - рейси до Туреччини затримують уже впродовж місяця. А в українському МЗС доручили консулу в Анталії зв'язатися з авіаперевізниками та посприяти якнайшвидшому розв'язанню проблеми.