Удар завдали у відповідь на запуски "вогняних куль"

Ізраїль атакував збройний завод ХАМАС у Газі. Військово-повітряні сили випустили дві ракети по об'єкту. Удар завдали у відповідь на запуски "вогняних куль" у напрямку ізраїльської території, повідомили в армії.

Востаннє ВПС Ізраїлю випускали снаряди по об'єктах ХАМАСу 17 червня. Так само через "вогняний терор" із боку сектора Гази.