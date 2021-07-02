Ізраїль випустив дві ракети по збройному заводу ХАМАС [ Редактировать ]
Ізраїль атакував збройний завод ХАМАС у Газі. Військово-повітряні сили випустили дві ракети по об'єкту. Удар завдали у відповідь на запуски "вогняних куль" у напрямку ізраїльської території, повідомили в армії.
Востаннє ВПС Ізраїлю випускали снаряди по об'єктах ХАМАСу 17 червня. Так само через "вогняний терор" із боку сектора Гази.
по теме
Удар завдали у відповідь на запуски "вогняних куль" в сторону ізраїльської території
На цій ділянці здійснили п'ять атак, під артобстріл знову потрапив приватний сектор міста. Біля Пісків, Гнутового і Золотого-4 - вели вогонь з мінометів
На цей момент точно відомо про два влучання у будинки людей. Лише дивом обійшлося без жертв
Море, сонце, пляж. У Приазов'ї в самому розпалі курортний сезон. Та Широкине він оминає вже восьмий рік поспіль
Без масок Ізраїль протримався менше двох тижнів. 15 червня останнє карантинне обмеження - носіння масок в закритих приміщеннях, було скасовано. Але фахівці кажуть - поквапилися