В Украине за минувшие сутки, 4 июля, зафиксировано 244 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Больше всего за сутки заразились в Киеве и Житомирской областях.

За сутки госпитализировали 333 человека; летальных исходов - 14; выздоровевших - 419 человек.

Протестировали за сутки методом ПЦР - 9889 человек, методом ИФА - 1712 человек, экспресс-тестами - 5750 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (101), Житомирской (17), Одесской (16), Киевской (15) и Винницкой (11) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 237 823 человека; выздоровел - 2 171 601 человек; летальных случаев - 52 484.

Читайте также, государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил о том, что осенью Украину ждет очередная волна заболеваний коронавирусом и это неизбежно. Кузин не исключил возможности миновать этот сценарий, для этого, считает он, следует ускорить темпы вакцинации.

Кроме того, новая вспышка заболеваемости COVID-19 в Украине возможна в июле-августе текущего года. Это будет зависеть от скорости распространения британского, южноафриканского и индийского штаммов коронавируса в стране.

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