"Она неизбежна": в Минздраве заявили о новой серьезной волне коронавируса [ Редактировать ]
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В пятницу, 2 июля, государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил о том, что осенью Украину ждет очередная волна заболеваний коронавирусом и это неизбежно. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.
Он также отметил, что из-за нового штамма "Дельта" число инфицированных вырастет на 30-40%.
Кузин отметил, что в Минздраве рассматривают три варианта развития событий:
- оптимистичный,
- реалистичный,
- пессимистичный.
Кузин не исключил возможности миновать этот сценарий. Для этого, считает он, следует ускорить темпы вакцинации.
Но действительно осенняя волна будет. Надеемся, что она будет идти по оптимистичному или реалистичному сценарию.
Ранее мы писали о том, что в Турции запустили беспрецедентную схему вакцинации от коронавируса. В стране используют для иммунизации препараты Pfizer и Sinovac.
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