Вспышка коронавируса в Украине: эксперты спрогнозировали дату [ Редактировать ]
Новая вспышка заболеваемости COVID-19 в Украине возможна в июле-августе текущего года. Это будет зависеть от скорости распространения британского, южноафриканского и индийского штаммов коронавируса в стране. Впрочем, в ближайшие неделю-две в Украине не ожидается существенного роста заболеваемости.
Об этом заявили эксперты Киевской школы экономики (KSE) на брифинге.
По их словам, ситуация с заболеваемостью продолжает идти на спад, если говорить о количестве выявленных случаев. И при этом спад замедляется.
Как отмечают в KSE, среднесуточное количество летальных случаев в Украине продолжает снижаться. Их сейчас 31.
"Количество госпитализаций прекратило падать и вышло на плато. Это может быть результатом длительных выходных. При этом выписки продолжают более чем в 1,5 раза превышать госпитализации. Количество пациентов с COVID-19 сокращается на 20% за неделю",- отметил руководитель центра экономики охраны здоровье KSE Юрий Ганиченко.
Он также добавил, что необходимо нарастить количество тестов в трех областях.
"В Киевской, Луганской и Хмельницкой областях снижается уровень тестирования. Это очень опасно в связи с тем, что на прошлой неделе в Украине обнаружили штамм "дельта". В Киевской и Луганской областях вместе с сокращением тестирования растет коэффициент обнаружения",- сказал Ганиченко .
Эксперты подчеркивают, что для того, чтобы Украина вышла на европейский уровень, ей необходимо втрое увеличить темпы вакцинации. Так, для того, чтобы вакцинировать 70% населения Украины, необходимо ежедневно прививать более 225 тысяч человек. Сейчас эта цифра составляет в среднем около 62 тысяч человек.
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