Астронавти прибули на станцію 17 червня і проведуть там три місяці

Китайські астронавти вперше вийшли у відкритий космос з нової орбітальної станції. Лю Бо-Мін і Тан Хун-Бо встановили камери та інше обладнання за допомогою роботизованої руки, завдовжки 15 метрів. Астронавти прибули на станцію 17 червня і проведуть там три місяці.

Китай взявся будувати власну орбітальну станцію як альтернативу МКС. До кінця наступного року Китайська космічна агенція планує зробити ще 11 запусків.