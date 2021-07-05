Астронавти Китаю вперше вийшли у відкритий космос з нової станції [ Редактировать ]
Китайські астронавти вперше вийшли у відкритий космос з нової орбітальної станції. Лю Бо-Мін і Тан Хун-Бо встановили камери та інше обладнання за допомогою роботизованої руки, завдовжки 15 метрів. Астронавти прибули на станцію 17 червня і проведуть там три місяці.
Китай взявся будувати власну орбітальну станцію як альтернативу МКС. До кінця наступного року Китайська космічна агенція планує зробити ще 11 запусків.
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