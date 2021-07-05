Индийская вакцина Covaxin защищает от штамма "Дельта" [ Редактировать ]
Индийская компания Bharat Biotech заявила, что ее вакцина от коронавируса Covaxin защищает от тяжелых форм болезни и штамма "Дельта". Об этом говорят данные, полученные в результате исследования вакцины.
Испытания фазы III вакцины, произведенной индийской компанией Bharat Biotech, показали, что она эффективна на 93,4% против тяжелого симптоматического COVID-19.
Кроме того, данные продемонстрировали, что вакцина обеспечивает 65,2% защиты от штамма "Дельта".
Вакцина собственного производства в Индии также показала эффективность 77,8% против симптоматического COVID-19 в ходе испытания.
Вакцина Covaxin была произведена в Индии компанией Bharat Biotech при поддержке правительства Индии. Сначала ожидалось, что вакцину не будут экспортировать в другие страны, она создана для внутреннего пользования в стране.
Теперь, когда тяжелую пандемию удалось побороть, в компании заговорили об увеличении производства Covaxin. По оценкам Bharat Biotech, в месяц будет производиться 23 миллиона доз.
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