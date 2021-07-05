В Черкассах посреди улицы иностранцы открыли стрельбу [ Редактировать ]
На улице Самуила Кошки в Черкассах произошла стрельба из-за конфликта между двумя иностранцами. Пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.
"Около 21:10 в Черкасское районное управление полиции поступило сообщение о стрельбе на улице Самуила Кошки. На место происшествия выехали правоохранители",- говорится в сообщении.
Известно, что силовики задержали мужчину с оружием. Предварительно установлено, что между двумя иностранцами произошел конфликт.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Патрульные обеспечивают охрану прилегающей территории.
Сотрудники полиции выясняют детали инцидента, проводится проверка на законность получения разрешения, приобретения, хранения и ношения оружия.
Ранее сообщалось, что разъяренный мужчина открыл стрельбу по полицейским.
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