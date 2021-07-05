Третья доза вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Sinovac Biontech способна в десятки раз увеличить количество антител. Об этом заявила пресс-служба медицинского факультета Стамбульского университета.

Согласно результатам, на втором этапе исследования препарата была использована третья доза, которая увеличила количество антител в 20 раз.

Обнародованы результаты второго этапа исследования эффекта введение 3-й дозы Sиnovac ... Результаты достаточно высоки, через 10 дней после вакцинации наблюдается увеличение антител в 10-20 раз.

Ранее мы писали, что вакцина от коронавирусной инфекции Covaxin способна на 77,8% защитить человеческий организм от инфицирования. Новая фаза исследований станет последней. Известно, что препарат также защищает от заражения штаммом коронавируса Дельта на 65,2%.

Кроме того, вакцина против COVID-19 компании Moderna производила нейтрализующие антитела против новых вариантов коронавируса, включая вариант Delta. Вакцинация дала антитела против всех вариантов, включая дополнительные бета-версии варианта, впервые обнаруженного в Южной Африке.

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