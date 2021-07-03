Вакцина от коронавирусной инфекции Covaxin способна на 77,8% защитить человеческий организм от инфицирования. Такие данные стали известны в ходе третьей фазы испытаний препарата. Об этом сообщает пресс-служба компании-производителя.

Вакцина была произведена компанией Baharat Biontech. Новая фаза исследований станет последней. Известно, что препарат также защищает от заражения штаммом коронавируса Дельта на 65,2%.

Отмечается, что такая эффективность препарата доказана против COVID-19 в легкой, средней и тяжелой степени тяжести. К тому же в ходе третьей фазы испытаний вакцины принимали участие 20 тысяч человек. Компания планирует выпускать до миллиарда доз в год, благодаря мощностям 4 предприятий.

Читайте также, вакцина против COVID-19 компании Moderna производила нейтрализующие антитела против новых вариантов коронавируса, включая вариант Delta. Исследования проводили на сыворотке крови от восьми участников, полученной через неделю после того, как они получили вторую дозу вакцины.

Кроме того, вакцина от коронавирусной инфекции, производства компании AsrtaZeneca является эффективной против "индийского" штамма Delta и Каппа. Столь феноменальные результаты исследования оксфордских ученых официально основаны на недавнем анализе PHE.

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