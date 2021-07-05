Евро-2020: в УЕФА представили официальный мяч на решающие матчи [ Редактировать ]
В понедельник, 5 июля, в УЕФА представили мяч, которым сыграют в полуфиналах и финале чемпионата Европы-2020. Об этом сообщает твиттер УЕФА.
Мяч называется Uniforia Finale.
Новая версия мяча имеет тот же стиль и цвета, но если на прежнем мяче прямые линии были разноцветными, то на обновленном они сделаны черными. В тоже врям внутри геометрических фигур есть цветные стилизованные вкрапления, тогда как на мяче Uniforia они как раз были черными. То есть сделали наоборот.
Этим мячом сыграют на оставшихся трех матчах Евро-2020, которые пройдут на Уэмбли в Лондоне. В первом полуфинале встретятся Италия и Испания, а во втором - Дания и Англия.
Напомним, что в полуфиналах сыграют Италия с Испанией (6 июля) и Англия с Данией (7 июля). Оба поединка пройдут в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
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