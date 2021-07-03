Украина разгромно проиграла Англии и вылетела с Евро-2020 [ Редактировать ]
Источник: УАФ
В матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу сборная Украины проиграла Англии. Встреча проходила в Риме на стадионе "Олимпико".
Счет был открыт уже на 4-й минуте. Стерлинг классным пасом нашел в штрафной Кейна и форвард ударом в падении переправил мяч в ворота.
Второй же тайм стал катастрофичным для Украины. Англия забила трижды в наши ворота, включая голы после стандартов.
В итоге 4:0 для Англии, которая в полуфинале сыграет с Данией. Украина же завершила выступления на Евро-2020 в четвертьфинале.
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