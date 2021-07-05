Досудебное следствие НАБУ не установило факта преступного сговора между Александром Писаруком и Олегом Бахматюком в деле "ВиЭйБи Банка". Также не было доказано нанесение ущерба государству.

Об этом говорится в заявлении компании "Укрлендфарминг", акционером которой является экс-владелец "ВиЭйБи Банка" Олег Бахматюк, сообщают "Українські новини".

"Мы хотим поздравить НАБУ с завершением досудебного следствия, которое не установило факта преступного сговора между Александром Писаруком и Олегом Бахматюком, относительно которого дело, собственно, и было открыто. И не были доказаны никакие убытки государству, о чем говорилось в последние годы. Теперь это дело, которое расследовалось в целом около 6 лет, дело, которое уже было закрыто решениями судов за отсутствием состава преступления (и вновь было незаконно восстановлено экс-генпрокурором Русланом Рябошапкой), будет в очередной раз передано в суд, - говорится в заявлении. - Правда, завершилось это следствие странным образом: дело в конце концов идет в суд по статье 364 (злоупотребление властью или служебным положением), что еще раз свидетельствует: ни о каком "сговоре" речь уже не идет. Досудебным следствием нанесения ущерба государству тоже не было доказано".

В заявлении компания также напомнила о последствиях 1,5 летнего преследования со стороны НАБУ: "Из-за давления на бизнес без работы осталось 13 000 украинцев. Только за прошлый год бюджет недополучил 1,5 млрд грн налогов (напомним, за три года компания уплатила 7,7 млрд грн налогов в бюджет). Уничтожены производства на 37 предприятиях: закрылись современные фермы, в том числе - уникальные племенные производства, закрываются птицефабрики, а из-за сокращения производства цены на яйца в Украине стремительно выросли".

"Мы надеемся на честный и беспристрастный суд, который установит истину и поставит точку в этой истории, от которой в конце пострадали все - и бизнес, и государство, истории, в которой нет победителей. Мы со своей стороны продолжаем выступать за конструктивное решение вопроса с возвратом задолженности банков, пострадавших в результате так называемого "банкопада".

Такое решение поддерживается и Фондом гарантирования вкладов, и нашими международными партнерами как цивилизованное и выгодное для государства", - заявляет "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка.

Напомним, что дело против Писарука и Бахматюка было открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка.