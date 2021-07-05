В понедельник, 5 июня, на Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил в результате обстрела позиций ВСУ погиб один военнослужащий, трое получили ранения. Об этом сообщает штаб ООС.

Противник нарушил режим прекращения огня в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

Ранее оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщила о том, что украинский боец получил проникающие осколочные ранения. Его срочно доставили в госпиталь, однако несмотря на усилия врачей, спасти жизнь военного не удалось.

Напомним, что последний раз украинская армия несла потери на фронте 16 июня. Тогда в Луганской области погиб боец 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Роман Галуха.