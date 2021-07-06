Культовый голливудский режиссер Ричард Доннер, снявший фильм "Супермен" (Superman, 1978), первый из серии кинолент о герое с суперспособностями, ушел из жизни в понедельник в возрасте 91 года. Об этом сообщил журнал Variety.

Смерть Доннера подтвердили в его компании, однако причина смерти пока не сообщается. За свою жизнь он поставил более 70 фильмов и телесериалов.

В 1976 году вышел мистический триллер "Омен" с Грегори Пеком в главной роли.

Кадр из фильма "Омен"

В 1978 году Доннер представил зрителям первый фильм о супеггероях по мотивам комиксов - "Супермен". Главную роль в картине исполнил Кристофер Рив. Его партнерами были Марлон Брандо, Гленн Форд, Нед Битти и Джин Хэкмен.

Кадр из фильма "Супермен"

В 1985 году зрители увидели сразу две картины Доннера - приключенческую комедию "Балбесы" и фэнтези "Леди-ястреб" с Рутгером Хауэром и Мишель Пфайффер.

Рутгер Хауэр в фильме "Леди-ястреб"

В 1987 году Доннер покорил миллионы людей во всем мире боевиком "Смертельное оружие" (Lethal Weapon) с Мелом Гибсоном и Дэнни Гловером в главных ролях. Этот фильм стал эталоном полицейского боевика на многие годы и заработал в прокате миллиарды долларов. Доннер снял еще три части "Смертельного оружия".

Мел Гибсон и Дэнни Гловер в боевике "Смертельное оружие"

С Гибсоном Доннер позже работал вместе в вестерне "Мэверик" (Maverick, 1994) и детективном триллере "Теория заговора" (Conspiracy Theory, 1997)

В 1995 году режиссер свел вместе в боевике "Убийцы" Сильвестра Сталлоне и Антонио Бандераса.

Сильвестр Сталлоне и Антонио Бандерас в фильме "Убийцы"

Последней картиной Доннера как режиссера стал боевик "16 кварталов" с Брюсом Уиллисом.

Ричард Доннер и Брюсом Уиллис на съемках фильма "16 кварталов"

В ​качестве продюсера Доннер поучаствовал в создании более 30 фильмов, в том числе "Люди-икс" (X-Men, 2000) и "Люди Икс: Начало. Росомаха" (X-Men Origins: Wolverine, 2009).

Напомним, что 5 июля умер режиссер и актер Владимир Меньшов, снявший культовые советские фильмы "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби".