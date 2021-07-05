Умер режиссеров фильмов "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби" Владимир Меньшов [ Редактировать ]
Источник: "Мосфильм"
В возрасте 81 года умер советский и российский кинорежиссер Владимир Меньшов - режиссер фильмов "Ширли-Мырли", "Москва слезам не верит", лауреат премии "Оскар". Причиной смерти стали последствия перенесенного коронавируса, сообщил "Мосфильм".
Дату и время прощания с режиссером назовут позднее. Владимир Меньшов заболел COVID-19 в конце июня. Сообщалось, что заболевание протекало в легкой форме. Его супруга Вера Алентова сейчас находится в больнице.
За свою карьеру Меньшов сыграл более чем в 100 фильмах. Самые известные из них: "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976), "Перехват" (1986), "Ночной дозор" (2004), "32 декабря" (2004), "Дневной дозор" (2005), "Код апокалипсиса" (2007), "Каникулы строгого режима" (2009), "О чем еще говорят мужчины" (2011), "Легенда №17" (2012).
Был режиссером кинокартин "Розыгрыш" (1976), "Любовь и голуби" (1984), "Ширли-мырли" (1995). Снятая им "Москва слезам не верит" в 1981 году получила премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.
Кроме своего творчества, Меньшов известен тем, что передал 1 миллион рублей боевикам на Донбассе и поддерживал оккупацию Крыма. В 2018 году артист был включен Минкультом в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.
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