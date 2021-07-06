У Нігерії зі школи-інтернату викрали 150 учнів. Бойовики напали на заклад на півночі країни. У школу озброєні люди вдерлися вночі. Вже до ранку всіх дітей вивели в ліс.

Поліції вдалося повернути 26 заручників разом із вчителькою. Решту - бойовики не віддали. Таке викрадення у Нігерії уже 10 з грудня минулого року.

За цей час, у заручники потрапили понад 800 дітей. За їхнє життя вимагали викуп. Декого вдалося звільнити, решта - зникли безвісти.