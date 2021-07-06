"Это мой каминг-аут": Melovin о скандальных поцелуях на Atlas Weekend [ Редактировать ]
Известный украинский исполнитель Melovin прокомментировал свой поступок на фестивале Atlas Weekend, который вызвал много возмущения у публики. Так, певец заметил в своем Instagram, что поцеловав девушку и парня, он сделал официальный каминг-аут о своей бисексуальности.
"Мой официальный каминг-аут, который состоялся со сцены, было вырезано из прямого эфира М1. Мое видео до сих пор не загружают на YouTube. И все потому, что я показал свою сущность. Для меня не имеет значения цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, тело, душу. И в это же время такая любовь не признается, кем-то блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру?", - написал артист.
Отметим, мнение поклонников о дерзком поступке певца разделилось. Одни восхитились его смелостью и поблагодарили исполнителя за искренность, а другие же увидели в подобном жесте только "хайп".
Ранее сообщалось, что Настя Каменских показала дерзкий клип.
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