В понедельник, 5 июля, во время Atlas Weekend известный украинский исполнитель Melovin поцеловался с девушкой, потом с парнем и достал флаг ЛГБТ-сообщества.

Увидевших происходящее сразу де заинтересовал вопрос, является ли это заявлением о бисексуалом.

Ранее сообщалось, что беременная Альбина Джанабаева выпустила новый клип. Также мы писали о том, что Настя Каменских показала дерзкий клип.

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