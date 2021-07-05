Melovin во время Atlas Weekend поцеловался с девушкой, а потом с парнем [ Редактировать ]
В понедельник, 5 июля, во время Atlas Weekend известный украинский исполнитель Melovin поцеловался с девушкой, потом с парнем и достал флаг ЛГБТ-сообщества.
Увидевших происходящее сразу де заинтересовал вопрос, является ли это заявлением о бисексуалом.
Ранее сообщалось, что беременная Альбина Джанабаева выпустила новый клип. Также мы писали о том, что Настя Каменских показала дерзкий клип.
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