Во вторник, 6 июля, из-под стражи в Подольском районе Киева сбежал 35-летний насильник. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Мужчину по имени Замятин Евгений Владимирович, которого обвиняют в изнасиловании, ищет полиция.

Мужчина обвиняется в изнасиловании ребенка, который не достиг 14 летнего возраста.

Приметы:

рост 170-175 см,

среднего телосложения,

был одет в серую тениску, синие джинсы и темные кроссовки.

Если у вас есть информация о его местонахождении, сообщите в полицию:

102,

0978938414,

0634317374.

Ранее сообщалось, что в Ирпене из зала суда сбежал преступник. Уроженец Азербайджана был арестован за грабежи и разбои.

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