Педофил сбежал из-под стражи: в полиции навали приметы насильника [ Редактировать ]
Во вторник, 6 июля, из-под стражи в Подольском районе Киева сбежал 35-летний насильник. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Мужчину по имени Замятин Евгений Владимирович, которого обвиняют в изнасиловании, ищет полиция.
Мужчина обвиняется в изнасиловании ребенка, который не достиг 14 летнего возраста.
Приметы:
- рост 170-175 см,
- среднего телосложения,
- был одет в серую тениску, синие джинсы и темные кроссовки.
Если у вас есть информация о его местонахождении, сообщите в полицию:
- 102,
- 0978938414,
- 0634317374.
Ранее сообщалось, что в Ирпене из зала суда сбежал преступник. Уроженец Азербайджана был арестован за грабежи и разбои.
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