В Киевской области на трассах появились КПП с автоматчиками, а вооруженные правоохранители проверяют каждый автомобиль. Как сообщает "Сегодня", полиция разыскивает преступника, который сбежал прямо из зала суда в Ирпене.

В полиции сообщили, что уроженец Азербайджана был арестован за грабежи и разбои. Выходец с Кавказа знакомился с женщинами, приглашал их на свидание, а потом грабил.

Он был задержан и помещен в СИЗО, а в пятницу, 28 мая должен был состояться суд. Криминальный "Казанова" смог сбежать прямо из зала суда. Как ему это удалось - пока не сообщается.

Напомним, что аналогичный инцидент сегодня произошел и в Мариуполе. Там из психбольницы сбежал опасный "террорист".