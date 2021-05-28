В Ирпене из зала суда сбежал преступник: под Киевом автоматчики проверяют автомобили (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Киевской области на трассах появились КПП с автоматчиками, а вооруженные правоохранители проверяют каждый автомобиль. Как сообщает "Сегодня", полиция разыскивает преступника, который сбежал прямо из зала суда в Ирпене.
В полиции сообщили, что уроженец Азербайджана был арестован за грабежи и разбои. Выходец с Кавказа знакомился с женщинами, приглашал их на свидание, а потом грабил.
Он был задержан и помещен в СИЗО, а в пятницу, 28 мая должен был состояться суд. Криминальный "Казанова" смог сбежать прямо из зала суда. Как ему это удалось - пока не сообщается.
Напомним, что аналогичный инцидент сегодня произошел и в Мариуполе. Там из психбольницы сбежал опасный "террорист".
по теме
Преступная группа, в состав которой входили 11 человек, в течение 2013-2018 годов присвоила три сельхозпредприятия вместе с техникой. Для захвата фермерских угодий рейдеры использовали поддельные документы, похищенные печати и штампы
Принц включен в санкционный список СНБО, он обвиняется в совершении преступлений, связанных с оборотом наркотиков, а также в незаконном обращении с оружием. В зале суда его взяли под стражу сроком на 60 суток
Криминальный авторитет контролировал деятельность преступной группы, промышлявшей в курортном городе. Свой "статус" он получил от одного из "воров в законе". "Авторитет" вместе со своим сообщником "выбивал" несуществующий долг в размере $2,5 тыс. у местного жителя
Во время обысков у воров в законе "Умки" (Сергей Олийник) и "Лаши Свана" (Лаша Джачвлиани) нашли более $3,2 млн "общака". Напомним, что двух самых влиятельных в Украине "воров в законе" задержали в ночь на четверг, 20 мая
Преступную группировку организовали жители Львовской, Ривненской и Ивано-Франковской областей. Угрожая огнестрельным и холодным оружием, они привязывали потерпевших скотчем к стулу и пытали раскаленным утюгом, требуя показать, где деньги и ценности
Во время потасовки один из участников конфликта достал травматический пистолет, сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, а потом открыл огонь по оппонентам. Одна из пуль попала в администратора ресторана, который пытался утихомирить дебоширов