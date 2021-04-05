Не менее двух тысяч заключенных сбежали из центральной тюрьмы нигерийского города Оверри, административного центра южного штата Имо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на нигерийские СМИ.

Группа вооруженных боевиков атаковала тюрьму, которая находится вблизи дома правительства штата, в ночь на понедельник, 5 апреля. Они использовали динамит, чтобы взорвать часть тюремной стены. Вслед за этим взяли штурмом здание.

Во время атаки погиб один полицейский и были освобождены не менее 2 тысяч заключенных. По словам очевидцев, вооруженная группа прибыла к главному входу на машине с армейскими номерами.

К тюрьме власти стянули дополнительные воинские подразделения. Идет поиск сбежавших заключенных.

Одновременно с нападением на тюрьму атаке подвергся центральный отдел полиции штата Имо. Оттуда освободили около 600 человек, ожидающих сула и заключения. Затем нападавшие подожгли здание и припаркованные рядом служебные автомобили полиции.

Напомним, что в конце февраля боевики похитили из школы в Нигерии 300 девочек.