В Украине в ближайшие дни прогнозируют усиление жары. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Над страной распространяется антициклон Cornelieke.

Дневные максимумы температуры составят в ближайшие дни +29-34 градуса.

Главным метео героем ближайшей недели в Украине будет выступать температура воздуха. Ведь уже в последующие дни, мы ожидаем усиления жары во всех регионах страны.

Под влиянием антициклонического поля, погода в летний период является сухой, малооблачной и жаркой - именно такой она и будет в Украине в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.

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