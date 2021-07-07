Кабинет министров Украины одобрил введение санкций против Беларуси. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

В течение месяца санкционный список передадут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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Отметим, проект постановления был одобрен без обсуждения, поэтому на заседании Кабмина не озвучили новые подробности. В материалах на сайте правительства санкционного списка нет.

Ранее сообщалось, что украинская сторона готовит санкции с учетом решений Совета ЕС от 2 октября и 6 ноября 2020 о введении ограничительных мер в отношении физических лиц, причастных к фальсификации выборов президента Беларуси в прошлом году.

Выборы прошли без иностранных наблюдателей, а объявленные результаты привели к масштабным протестов, против участников которых была применена несоразмерная сила.

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