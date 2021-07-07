Украина готовит санкции против Беларуси [ Редактировать ]
Украина готовит санкции против в Беларуси. В среду, 7 июля, на заседании правительства планируют одобрить санкционный список. Об этом свидетельствует проект распоряжения Кабмина.
Окончательное решение примет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).
Украинская сторона готовит санкции с учетом решений Совета ЕС от 2 октября и 6 ноября 2020 о введении ограничительных мер в отношении физических лиц, причастных к фальсификации выборов президента Беларуси в прошлом году. Выборы прошли без иностранных наблюдателей, а объявленные результаты привели к масштабным протестов, против участников которых была применена несоразмерная сила.
Введение украинских санкций объясняется нарушениями прав человека в Беларуси, репрессиями и насильственным подавлением мирных протестов, применением пыток, а также незаконными задержаниями, в том числе, граждан Украины. Также в правительстве считают, что санкции против Беларуси будут отвечать требованиям защиты национальных интересов Украины.
На сегодняшнем заседании Кабмин намерен одобрить и в течение месяца внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по введению санкций против Беларуси. При этом санкционного списка пока нет.
Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел новые санкции против Беларуси: в "черном списке" семья Лукашенко.
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