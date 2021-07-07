Чорне золото може здорожчати. Ексміністр енергетики США прогнозує ймовірне зростання цін на нафту. Звідки такі очікування? І як це може позначитися на нас із вами? - розбирався Дмитро Анопченко.

Ситуація непроста. Ціни на нафту (а в певний момент вони значно "просіли", у розпал карантину була навіть ситуація, коли покупцям - доплачували, щоб лише не допустити перевиробництва) - тепер можуть піднятися до ста доларів за барель, а то і вище.

Із таким прогнозом виступив у ефірі CNBC міністр енергетики часів Трампа, Ден Бруєтт.

Ден Бруєтт, голова Міненерго США (2019-2021):

Ціна дуже легко може сягнути ста доларів за барель. А потенційно навіть бути ще вищою.

За прогнозами Бруєтта, все зараз залежить від того, наскільки нафтовидобувні країни ОПЕК зможуть домовитися між собою щодо обсягів виробництва. Каже, переговори між ними дуже непрості, навіть на межі зриву, адже кожен має поступатися. І закликає Білий дім (навіть попри те, що Америка і не є членом ОПЕК) - терміново втрутитися.

Ден Бруєтт, голова Міненерго США (2019-2021):

США у трійці найбільших виробників нафти у світі і важливо, щоб ми брали участь у перемовинах, використовували і велику двадцятку, й інші доступні для нас можливості для пом'якшення найгірших перспектив, які можуть сформуватися у таких ситуаціях.

Ексміністр висловився дипломатично, але якими є ці - як він каже - "найгірші перспективи"?

У Вашингтоні побоюються кількох ймовірних наслідків. Політичних, тобто посилення позицій Росії за рахунок того, що у разі подорожчання нафти Москва зможе куди менше уваги звертати на західні санкції. І економічних, коли елементарно зростатиме вартість бензину на АЗС.

І чиновник з команди Трампа закликає адміністрацію Байдена не допустити ані одного, ані другого. Адже збільшення вартості бензину зазвичай автоматично створює "ланцюгову реакцію", збільшуються ціни і на все інше, оскільки перевезення дорожчають. Ну а посилення Росії коштом "нафтодоларів" Вашингтон теж допустити не може, бо бажання Москви домовлятися і про Донбас, і з інших питань, прямо залежить від ситуації в російській економіці.

Отже, найгіршого ще не сталося - подорожчання нафти і бензину поки не вирок, все ще можна змінити. Але ситуація, переконують фахівці, серйозна і вимагає термінової реакції з Білого дому.