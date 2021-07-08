По Флориде, по берегу в округе Тейлор на побережье Мексиканского залива, ударил тропический шторм "Эльза". Как минимум один человек погиб. Об этом сообщает CBC News.

Сильный ветер и дождь накрыли штат. База ВМС в Джорджии сообщила о нескольких травмах и повреждении кемпинга после предполагаемого торнадо, обрушившегося на этот район.

Житель Флориды погиб, когда сильный дождь и ветер повалили дерево на две машины. Не менее трех человек погибли в Карибском бассейне еще до того, как шторм обрушился на Флориду.

"Эльза" движется на северо-восток со скоростью около 16 миль в час. Ожидаются сильные дожди, которые, согласно центру урагана, могут привести к изолированию вспышек и наводнений в городах. Следующей целью "Эльзы" станет Каролина.

Ранее шторм "атаковал" Кубу.

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