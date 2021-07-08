Тропический шторм "Эльза" обрушился на по Флориду [ Редактировать ]
По Флориде, по берегу в округе Тейлор на побережье Мексиканского залива, ударил тропический шторм "Эльза". Как минимум один человек погиб. Об этом сообщает CBC News.
Сильный ветер и дождь накрыли штат. База ВМС в Джорджии сообщила о нескольких травмах и повреждении кемпинга после предполагаемого торнадо, обрушившегося на этот район.
Житель Флориды погиб, когда сильный дождь и ветер повалили дерево на две машины. Не менее трех человек погибли в Карибском бассейне еще до того, как шторм обрушился на Флориду.
"Эльза" движется на северо-восток со скоростью около 16 миль в час. Ожидаются сильные дожди, которые, согласно центру урагана, могут привести к изолированию вспышек и наводнений в городах. Следующей целью "Эльзы" станет Каролина.
Ранее шторм "атаковал" Кубу.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Стовпчик термометра піднявся до рекордної позначки 49,5 градусів за Цельсієм
Буревій знеструмив понад три сотні сіл - подекуди люди майже тиждень сиділи без світла
Це пояснюють зоною високого тиску, яка встановилася над північним заходом США та частиною Канади. У деяких містах вже відкрили спеціальні центри з кондиціонерами, де місцеві за потреби зможуть охолодитися та прийти до тями
Жителі Фастова, Боярки та Бородянки у соцмережах повідомляють про зливи та град - подекуди розмір крижаних опадів просто вражає
Ураган корчував дерева - одне з них впало на маршрутку, яка їхала з людьми, у салоні було повно пасажирів, люди в паніці вибігали з автобуса