В Украине зафиксировали новый рекорд COVID-прививок за сутки [ Редактировать ]
В Украине установили новый рекорд прививок от коронавируса за сутки. В течение 8 июля вакцинировано 109 160 человек.
Так, одну дозу получили 44 816 человек, полностью иммунизированные - 64 344 человек.
По состоянию на 8 июля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 786 299 человек.
От начала вакцинальной кампании привито 2 223 408 человек, из них получили 1 дозу - 2 223 406 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 082 602 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 3 306 008 прививок.
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