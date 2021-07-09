В Украине установили новый рекорд прививок от коронавируса за сутки. В течение 8 июля вакцинировано 109 160 человек.

Так, одну дозу получили 44 816 человек, полностью иммунизированные - 64 344 человек.

По состоянию на 8 июля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 786 299 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 2 223 408 человек, из них получили 1 дозу - 2 223 406 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 082 602 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 3 306 008 прививок.

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