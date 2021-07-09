В Украине за минувшие сутки выявили 655 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Одесской области.

За сутки в Украине госпитализировали 396 украинцев, умерли 12 пациентов, а выздоровели 885 человек. Протестовали методом ПЦР - 18 341 лицо, методом ИФА - 7954 человек, экспресс-тестами - 15 312 украинцев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (220), Одесской (78), Черкасской (64) и Львовской (58) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 240 246 лиц;

выздоровели - 2 176 110 человек;

летальных исходов - 52 572;

проведение ПЦР-тестов - 11 001 742.

Ранее мы писали, что вакцина от коронавирусной инфекции Covaxin способна на 77,8% защитить человеческий организм от инфицирования. Новая фаза исследований станет последней. Известно, что препарат также защищает от заражения штаммом коронавируса Дельта на 65,2%.

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