COVID в Украине: последняя информация о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки выявили 655 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Одесской области.
За сутки в Украине госпитализировали 396 украинцев, умерли 12 пациентов, а выздоровели 885 человек. Протестовали методом ПЦР - 18 341 лицо, методом ИФА - 7954 человек, экспресс-тестами - 15 312 украинцев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (220), Одесской (78), Черкасской (64) и Львовской (58) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 240 246 лиц;
- выздоровели - 2 176 110 человек;
- летальных исходов - 52 572;
- проведение ПЦР-тестов - 11 001 742.
Ранее мы писали, что вакцина от коронавирусной инфекции Covaxin способна на 77,8% защитить человеческий организм от инфицирования. Новая фаза исследований станет последней. Известно, что препарат также защищает от заражения штаммом коронавируса Дельта на 65,2%.
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