Киевское "Динамо" завершило первый сбор в Швейцарии и вернулось в Киев, где Мирча Луческу предоставил команде несколько дней выходных.

10 июля футболисты отправятся на второй сбор в Швейцарию, где к команде после 13 июля присоединятся футболисты, выступавшие в составе сборной Украины на чемпионате Европы, пишет terrikon.com.

Киевляне начнут чемпионат позже запланированного календарем срока. В первом туре туре динамовцы должны были сыграть 25 июля против донецкого "Олимпика". Однако, поскольку донецкий клуб снялся с чемпионата страны, игра против другого клуба, который займет место дончан, будет перенесена на другой день. Об этом уже достигнута принципиальная договоренность.

Таким образом, новый сезон для команды Мирчи Луческу начнется со второго тура УПЛ. По календарю, в базовый день второго тура (31 июля) "Динамо" сыграет против дебютанта элитного дивизиона - ривненского "Вереса".

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" лишилось бразильского форварда.

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