Травма Беседина на Евро-2020: в "Динамо" сообщили о состоянии футболиста [ Редактировать ]
Нападающий "Динамо" и сборной Украины по футболу Артем Беседин получил перелом и повреждение связок колена в матче против Швеции на чемпионате Евро-2020. Из-за травм форвард не сможет играть около полугода, сообщается на официальном сайте "Динамо".
В среду, 30 июня, утром Артем прилетел в Киев и был обследован врачами "Динамо". По словам врача клуба Андрея Шморгуна, предварительно Беседину не потребуется операция, и лечить его будут консервативно.
"На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и внешней боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения. От удара прямой ногой у Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала значительную травму", - сказал Шморгун.
Беседин вышел на замену на старте экстра-тайма в матче против Швеции (2:1) в 1/8 финала Евро, сменив Романа Яремчука. И спустя шесть минут он получил травму из-за грубой игры защитника шведов Маркуса Даниэльссона, который влетел Артему прямой ногой в колено. После просмотра повтора арбитр удалил игрока сборной Швеции.
Артем возобновил выступления в этом году после того, как отбыл годичную дисквалификацию за неумышленное употребление запрещенного препарата. После начала второй части сезона Беседин сразу же стал основным нападающим "Динамо", за счет чего и получил вызов в сборную на матчи Евро-2020.
Ранее мы писали о том, что Беседин отправился в Киев на обследование.
Также сообщалось, что Украина победила Швецию и прошла в четвертьфинал Евро-2020. Матч Украина - Англия в четвертьфинале Евро-2020 состоится 3 июля в Риме.
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