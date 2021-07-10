Фінал Євро-2020 відвідають мільйони летючих мурах [ Редактировать ]
Велику Британію атакують летючі мурахи. Мільйони комах заполонили вулиці Лондона. А завтра у столиці - гратимуть Італія і Англія.
Стадіон Вемблі, за даними радарних знімків, у центрі нашестя. Хоча, експерти й зазначають, що явище це - для літа звичне. І на гру навряд чи вплине.
Утім, не виключено, що мурахи можуть "підіграти" англійській збірній. Оскільки італійці в таких умов, вочевидь, не тренуються.
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