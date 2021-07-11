Коронавирус в Украине: статистика на 11 июля [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Украине за прошлые сутки, 10 июля, зафиксировано 290 новых случаев коронавируса. Из них детей - 23 медработников - 7.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Также за прошлые сутки:
- госпитализированы - 374 человека;
- летальных случаев - 5;
- выздоровели - 374 человека;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 12 885 человек,
- методом ИФА - 3296 человек,
- экспресс-тестами - 9175 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 241 043 человека;
- выздоровели - 2 177 293 человека;
- летальных случаев - 52 597;
- проведения ПЦР-тестов - 11 033 147.
За последние сутки самое большее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Днепропетровской (35), Киевской (24), Одесской (22) и Харьковской (18) областях.
Напомним, что от коронавируса полностью привился 1 млн украинцев.
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