В Украине за прошлые сутки, 10 июля, зафиксировано 290 новых случаев коронавируса. Из них детей - 23 медработников - 7.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



Также за прошлые сутки:

госпитализированы - 374 человека;

летальных случаев - 5;

выздоровели - 374 человека;

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 12 885 человек,

методом ИФА - 3296 человек,

экспресс-тестами - 9175 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 241 043 человека;

выздоровели - 2 177 293 человека;

летальных случаев - 52 597;

проведения ПЦР-тестов - 11 033 147.

За последние сутки самое большее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Днепропетровской (35), Киевской (24), Одесской (22) и Харьковской (18) областях.

Напомним, что от коронавируса полностью привился 1 млн украинцев.

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