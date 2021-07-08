В Украине от коронавируса полностью привился 1 млн человек [ Редактировать ]
В Украине от коронавируса полностью привились более 1 млн граждан. За последние сутки вакцину получили более 100 тысяч. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
104 680 людей привито против COVID-19 за последние сутки 7 июля. Одну дозу получили 42 029 человек полностью иммунизированы - 62 651 человек..
По информации ведомства, в течение суток работали:
- 682 мобильные бригады;
- 1 462 пункта прививания;
- 31 центр вакцинации.
Так, с начала прививочной кампании вакцинировано 2 178 592 человека.
В частности, 1 дозу получили - 2 178 590 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 018 258 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). За период вакцинации в стране было сделано 3 196 848 прививок.
В список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 782 692 человека.
Ранее мы писали, что вакцина от коронавирусной инфекции Covaxin способна на 77,8% защитить человеческий организм от инфицирования. Новая фаза исследований станет последней. Известно, что препарат также защищает от заражения штаммом коронавируса Дельта на 65,2%.
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