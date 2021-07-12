В Украине стартовали учения "Казацкая Булава" [ Редактировать ]
В Украине старотовали международные военные учения "Казацкая Булава 2021". Об этом сообщается на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Помимо украинской стороны в них принимают участие военные из США, Великобритании, Канады и Швеции.
Сообщается, что учения начались на базе Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений в Николаевской области.
Открытие проходило при участии командования Сухопутных войск ВСУ, оперативного командования "Восток", командира 4-го батальона Королевского полка Шотландии и командира операции UNIFIER.
Учения "Казацкая Булава - 2021" пройдут с 12 по 24 июля. Участие примут около 2 000 военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти стран-партнеров.
Ранее мы писали о том, что любительница эктрима едва не лишилась жизни на киевском Пешеходном мосту. Девушка неудачно приземлилась во время полета прямо на мост, зацепившись парашютом за крепления моста и чудом осталась жива.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Вправлялися в стрільбі, відбивали атаки диверсантів та захищали рідні міста від противника - як оцінювали та хто переміг?
С 17 по 30 июля в Украине пройдут Многонациональные военные учения "Три меча-2021" с участием военнослужащих Украины, а также Литвы, Польши и США
До кінця тижня в столиці синоптики прогнозують поступове підвищення денної температури до плюс 35 градусів
Вакцину Pfizer будут использовать украинских центрах массовой вакцинации
В Украине с начала года на водоемах погибли 665 человек, среди них 70 - дети. За последние сутки утонули 32 человека