В Украине старотовали международные военные учения "Казацкая Булава 2021". Об этом сообщается на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Помимо украинской стороны в них принимают участие военные из США, Великобритании, Канады и Швеции.

Сообщается, что учения начались на базе Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений в Николаевской области.

Открытие проходило при участии командования Сухопутных войск ВСУ, оперативного командования "Восток", командира 4-го батальона Королевского полка Шотландии и командира операции UNIFIER.

Учения "Казацкая Булава - 2021" пройдут с 12 по 24 июля. Участие примут около 2 000 военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти стран-партнеров.

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