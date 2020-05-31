ЧП на мосту: парашютист неудачно приземлился (фото) [ Редактировать ]
Любительница эктрима едва не лишился жизни на Киеском Пешеходном мосту. Происшествие случилось 31 мая. Девушке предоставляется помощь. Об инциденте сообщили в телеграмм-канале "Киев-Оперативный".
Девушка неудачно приземлилась во время полета прямо на мост, зацепившись парашютом за крепления моста и чудом осталась жива.
Что-то пошло не так у человека, прыгала с парашютом.
Киев, Пешеходный мост
Напомним, 30 мая SpaceX запустила корабль Crew Dragon с астронавтами на борту, вторая попытка оказалась удачной.
Ранее мы сообщали, в Киеве случилось ЧП - грузовик провалился под асфальт. Инцидент случился на одной из центральных улиц Киева.
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