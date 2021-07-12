Канцлер Ангела Меркель сообщила, что Германия предоставит Украине вакцину от коронавируса. Берлин передаст Киеву 1,5 мл доз препарата.

Об этом шла речь на брифинге Владимира Зеленского и Ангелы Меркель.

"Украина и Германия хотят вместе преодолеть вызовы пандемии. Можем сегодня обещать Украине до 1,5 млн доз вакцины от коронавируса. Это очень важный шаг", - заявила канцлер Германии.

Однако она не уточнила, какую именно вакцину предоставит Украине правительство Германии.

Ранее мы писали, что вакцина от коронавирусной инфекции Covaxin способна на 77,8% защитить человеческий организм от инфицирования. Новая фаза исследований станет последней. Известно, что препарат также защищает от заражения штаммом коронавируса Дельта на 65,2%.

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