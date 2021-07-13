На фронті зранку під вогонь ворожих гранатометів і великокаліберних кулеметів потрапили оборонці Південного. Минулої доби - 5 порушень режиму тиші. Гаряче було біля Золотого-4, Водяного й Катеринівки. Втрат серед армійців немає. Українські військовики й далі контролюють ситуацію в районі проведення Операції об'єднаних сил та розміновують територію.

Більшість ворожих обстрілів - саме на Донецькому напрямку. Від окупованого обласного центру до Азовського моря супротивник застосовував кулемети різних калібрів, гранатомети, міномети. На щастя, у війську без втрат.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Кожного дня - переважно або ввечері, години з 10, або зранку до 4 години.

А це вже Луганщина. Тут ділянкою загострення є лінія оборони між Золотим і Попасною. Гатять по армійцях щодня. Ось на цьому відео з камери спостереження - ворожий гранатометник цілить з даху будинку. Інша зброя теж не мовчить.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Це залишки ВОГа, який вони скинули з безпілотника. Від АГС 17. Оце РПГ, а це кулі від кулеметів та автоматів. Міни ще 82 калібру.

Тут, під Попасною, в селі Троїцьке вшанували пам'ять офіцера, посмертного Героя України, посмертного кавалера "Золотої зірки" - Тараса Матвіїва. До війни він був телерепортером, а з початком бойових дій пішов на фронт.

Рік тому позиція Тараса опинилася під мінометним обстрілом. Одна з мін влучила в його бліндаж - той загорівся. Якби не героїзм офіцера, контужені військовослужбовці загинули б.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

Від попадання в бліндаж, бліндаж почав горіти і весь дим пішов в бліндаж, і вони там фактично вчаділи. Він їх витягнув з бліндажа, а сам...

А потім ще одна міна вдарила зовсім поруч.

На честь героя в школі селища Троїцьке відкрили меморіал. Тоді ж побратими, родичі та місцеві патріоти вирішили щороку вшановувати пам'ять Тараса Матвіїва.

Джеміль Ізмаїлов, командир батальйону 24 бригади:

Місце, яке ми вибрали для меморіалу - воно не просто так вибране. Воно розташоване в школі, де навчаються майбутні покоління.

Тарасу Матвіїву назавжди залишився 31 рік.