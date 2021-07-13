За прошедшие сутки, 12 июля, в Украине зафиксировано 481 новых подтвержденных случая коронавируса. Больше всего из них в городе Киев - 142.

Кроме того, среди "лидеров" по новым случаям Донецкая область (53), Одесская - 49, Луганская - 28 и Харьковская - 23.

Всего за минувшие сутки госпитализированы 249 человек. Выздоровели - 750. Кроме того, зафиксировано 36 смертей от коронавируса.

За по Украине сделали более 40 тысяч тестов разными методами.

Ранее мы писали, что вакцина от коронавирусной инфекции Covaxin способна на 77,8% защитить человеческий организм от инфицирования. Новая фаза исследований станет последней. Известно, что препарат также защищает от заражения штаммом коронавируса Дельта на 65,2%.

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