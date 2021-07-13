МОЗ призвал Раду легализовать медицинский каннабис [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения призвало Верховную Раду принять законопроект о легализации каннабиса в медицинских целях. Такое заявление в Минздраве сделали в день голосования проекта закона в сессионном зале парламента.
"Министерство здравоохранения призывает Верховную Раду Украины принять законопроект Президента Украины Владимира Зеленского, предоставляющий доступ больным к медицинскому каннабису в стране и регулирующий его обращение", - говорится в сообщении Минздрава.
Как отметил заместитель министра здравоохранения по евроинтеграции Александр Комарида, легализация марихуаны в медицинских целях - "это в первую очередь медицинский вопрос, а не политический".
"На кону решение вопроса уменьшения боли для тяжелобольных. Применение лекарственных средств, содержащих в своем составе каннабис, разрешено во многих европейских странах. Призываем народных депутатов Украины поддержать этот законопроект", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в Украине подешевеют лекарства.
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