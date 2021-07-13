Министерство здравоохранения призвало Верховную Раду принять законопроект о легализации каннабиса в медицинских целях. Такое заявление в Минздраве сделали в день голосования проекта закона в сессионном зале парламента.

"Министерство здравоохранения призывает Верховную Раду Украины принять законопроект Президента Украины Владимира Зеленского, предоставляющий доступ больным к медицинскому каннабису в стране и регулирующий его обращение", - говорится в сообщении Минздрава.

Как отметил заместитель министра здравоохранения по евроинтеграции Александр Комарида, легализация марихуаны в медицинских целях - "это в первую очередь медицинский вопрос, а не политический".

"На кону решение вопроса уменьшения боли для тяжелобольных. Применение лекарственных средств, содержащих в своем составе каннабис, разрешено во многих европейских странах. Призываем народных депутатов Украины поддержать этот законопроект", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Украине подешевеют лекарства.